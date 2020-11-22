МВД создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. В течение трех лет планируется разработать базу, которая позволит идентифицировать граждан по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. Отмечается, что данная технология позволит также определять личность человека или неопознанного тела и по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой идентификации.

В середине ноября МВД представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Ведомство также планирует до 2021 года запустить в Москве городскую систему распознавания преступников и подозреваемых с помощью видеокамер не только по лицу, но и по голосу, радужке и по походке.