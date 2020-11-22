В Армении сегодня День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне. Решение о траурной дате приняли президент Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй. Сегодня он проведет поминальную церемонию в Эчмиадзинском монастыре – главном монастыре Армянской апостольской церкви. Службы пройдут и во всех других храмах.

По информации Еревана, в новом карабахском конфликте погибли свыше 2400 военнослужащих. Однако, это пока лишь те, кого удалось опознать, еще не все внесены в списки потерь. Кроме того, Минобороны непризнанной республики заявило еще о более чем 1600 погибших военных Армии обороны Карабаха.

В регионе до сих пор случаются единичные вооруженные столкновения, и гарантировать спокойствие на долгий срок нельзя. Такое мнение высказал «Эху» армянский политолог Александр Искандарян.

Стороны, имеющие отношение к конфликту, должны доработать документ о перемирии и конкретизировать некоторые моменты, добавил Александр Искандарян.