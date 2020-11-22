ВВС США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

Сообщение об этом опубликовано на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов. Отмечается, что целью переброски является сдерживание агрессии и подтверждение поддержки партнеров и союзников США. В командовании пояснили, что полет был беспосадочным и был организован для демонстрации способности ВВС США оперативно перебрасывать силы и интегрировать их в ход любых операций. Подчеркивается также, что экипажи в ходе выполнения задания взаимодействии с самолетами-заправщиками и истребителями.

До этого переброс бомбардировщиков на Ближний Восток был организован в начале года. Однако цель и количество бортов не уточнялись.