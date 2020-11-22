Выставка-пристройство собак и кошек из приютов пройдет сегодня в онлайн-формате

Ее организует центр реабилитации животных «Юна». О предстоящем мероприятии рассказала «Эху Москвы» PR-директор центра Екатерина Дунаева.
Трансляция выставки будет вестись с 12 до 17 часов.
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Ее организует центр реабилитации животных «Юна». О предстоящем мероприятии рассказала «Эху Москвы» PR-директор центра Екатерина Дунаева.
Трансляция выставки будет вестись с 12 до 17 часов.
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…