В Гватемале протестующие против сокращения расходов бюджета бросили бутылки с зажигательной семью в здание Конгресса

В Гватемале протестующие против сокращения расходов бюджета на социальную сферу бросили бутылки с зажигательной семью в здание Конгресса. Там начался пожар, пишет газета Prensa Libre. По данным издания, огонь удалось потушить. В этот момент протестующие начали забрасывать Конгресс камнями, из-за чего некоторые люди получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. После этого президент страны Алехандро Джамматтеи призвал протестующих отстаивать свою гражданскую позицию мирным путем. Он написал в Twitter, что всех причастных к погромам ждет наказание.
2020-11-22T07:32:35+03:00
2020-11-22T07:32:35+03:00
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07:32, 22 ноября 2020
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