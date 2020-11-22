В Гватемале протестующие против сокращения расходов бюджета бросили бутылки с зажигательной семью в здание Конгресса

В Гватемале протестующие против сокращения расходов бюджета на социальную сферу бросили бутылки с зажигательной семью в здание Конгресса. Там начался пожар, пишет газета Prensa Libre. По данным издания, огонь удалось потушить. В этот момент протестующие начали забрасывать Конгресс камнями, из-за чего некоторые люди получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. После этого президент страны Алехандро Джамматтеи призвал протестующих отстаивать свою гражданскую позицию мирным путем. Он написал в Twitter, что всех причастных к погромам ждет наказание.