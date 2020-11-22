Власти Армении намерены оказать финансовую поддержку жителям населенных пунктов Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана. Они получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов (это около 45 тысяч рублей). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Армении. Там пояснили, что программа будет реализована за счет средств, предоставленных всеармянским фондом «Айстан». Деньги смогут получить только те граждане, которые начали приживать на указанных территориях не менее, чем за три месяца до начала боевых действий.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что беженцы, приехавшие в Армению, получат по 83 тысячи драмов (около 13 тыс. руб.).