В столице Тайвани сегодня пройдет массовая акция против отмены запрета на импорт американской свинины

Ранее на продаже этой продукции на острове настаивали в США.

42 различные группы по защите прав трудящихся и про-китайская Националистическая партия Тайваня организуют марш, участники которого собираются пройти по центру столицы от президентского офиса до главного здания правящей Демократической прогрессивной партии. Как сообщает интернет-издание TaiwanNews, протестующие будут говорить о проблемах окружающей среды, свободы слова, образования, но главным вопросом будет импорт из США свинины с содержанием рактопамина – биодобавки, которую используют для роста мышечной массы животных. Организаторы считают, что Тайвань не должен снимать запрет на такие поставки и напоминают, что такие товары не принимают более чем в 150-ти странах по всему миру.

Предполагается, что поставки этой свинины из Штатов начнут поступать в Тайвань уже в следующем году. В правящей партии ранее утверждали, что это решение приняли, руководствуясь национальными экономическими интересами – на снятии запрета на поставки этой свинины ранее настаивали в Вашингтоне. Страны в последние годы идут на сближение – так, вчера они подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве в области здравоохранения, технологии и безопасности.

В минувшую пятницу министр иностранных дел Китая потребовал от США остановить все официальные связи с Тайванем. В Пекине сказали, что Вашингтон «должен осознать всю деликатность тайваньского вопроса» для КНР.