В Красноярском крае ФСБ обвинила 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества за чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Подростков задержали этим летом, когда они расклеивали в городе листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Одну из них школьники наклеили на здание ФСБ.

Адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина сказала «Эху Москвы», что подобные вещи не должны быть предметом уголовного преследования, тем более в отношении несовершеннолетних.

По мнению Сидоркиной, правоохранительные органы «нагнетают обстановку, создавая видимость деятельности» вместо того, чтобы бороться с реальными преступниками