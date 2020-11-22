Лидеры стран G20 намерены финансировать справедливое распределение по миру вакцин, медикаментов и тестов на вирус

Лидеры стран Группы двадцати намерены финансировать справедливое распределение по всему миру вакцин, медикаментов и тестов на коронавирус. Это необходимо, чтобы помощь получили и более бедные страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике онлайн-саммита G20. Кроме того, мировые лидеры намерены заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем.

Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса и предложил их всем нуждающимся.

Минимизация последствий пандемии коронавируса обошлась России в 4,5% ВВП, отметил Владимир Путин.