Власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух выявленных случаев коронавируса

Там запретили собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты. Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет свыше 170 тысяч человек). Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая. Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом.

Всего за минувшие сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, причем 14 из них среди прибывших из-за рубежа пассажиров.