Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет рейсы из Москвы на Кипр

Правда, полеты будут пока редки, а попасть на остров сможет лишь небольшое число россиян.

Из Москвы в Ларнаку, один из крупнейших городов Кипра, и обратно, как правило, будет летать всего лишь один рейс в неделю по воскресеньям, говорили ранее в «Аэрофлоте». При этом перевозчик не исключал, что число полетов может измениться.

Впрочем, правила въезда на Кипр останутся прежними. И они позволяют приехать в страну только обладателям кипрского гражданства, членам их семей, а также жителям стран из так называемого «зеленого списка», который составлен исходя из эпидемиологической обстановки. Россия в этот перечень не входит. Въезд на Кипр разрешен только тем россиянам, кто имеет вид на жительство или специальное разрешение от властей, а также их родственникам и дипломатам. Кроме того, по приезде они должны уйти на двухнедельный карантин.

В настоящий момент Россия восстановила авиасообщение в обе стороны почти в два десятка стран.