В Красноярском крае ФСБ обвинила 14-летних школьников в создании террористического сообщества

В Красноярском крае ФСБ обвинила 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества за чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Правозащитник, координатор объединения Матери против политических репрессий Александра Крыленкова считает, что это страшно, что в последнее время участились аресты детей.

Сообщается, что 14-летних подростков задержали этим летом, когда они расклеивали в городе листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Одну из них школьники наклеили на здание ФСБ.