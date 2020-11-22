Умерла мексиканская актриса Малени Моралес, известная по сериалам «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут»

Умерла мексиканская актриса Малени Моралес, известная российским телезрителям по сериалам «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Всего в ее фильмографии 13 ролей. О кончине актрисы сообщила в Twitter ассоциация актеров Мексики. Причина смерти не раскрывается. Однако, по сообщению РИА Новости, ранее Моралес страдала от онкологического заболевания.