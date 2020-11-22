Российские военнослужащие прибыли в Лаос. Отряд Международного противоминного центра в количестве 33 человек окажет содействие в разминировании территории в районе аэродрома «Тхонгхайхин», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Там рассказали, что на территории Лаоса планируется развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил России, на базе которого лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средствах поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.