В Приморье нарушено междугородное транспортное сообщение после циклона, который принес в регион ледяной дождь. Как говорится на сайте автовокзала Владивостока, сегодня отменено более 30 рейсов. По данным табло аэропорта, отменен вылет на северо-восток Приморья, не принимаются самолеты из Иркутска, Петропавловска-Камчатского и Москвы. Автомобильное движение по мосту между Владивостоком и островом Русский перекрыто. Организовано паромное сообщение. В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго, без света остаются свыше 90 тысяч человек, без отопления – около 20 тысяч.