В Приморье нарушено междугородное транспортное сообщение после циклона, который принес в регион ледяной дождь. Как говорится на сайте автовокзала Владивостока, сегодня отменено более 30 рейсов. По данным табло аэропорта, отменен вылет на северо-восток Приморья, не принимаются самолеты из Иркутска, Петропавловска-Камчатского и Москвы. Автомобильное движение по мосту между Владивостоком и островом Русский перекрыто. Организовано паромное сообщение. В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго, без света остаются свыше 90 тысяч человек, без отопления – около 20 тысяч.
2020-11-22T05:06:11+03:00
2020-11-22T05:06:11+03:00
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05:06, 22 ноября 2020
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