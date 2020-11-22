МВД России в течение трех лет намерено создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. До 2023 года предполагается разработка необходимого программного обеспечения, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Там отметили, что такая база позволит проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации.

Идея создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно справочным, разыскным и криминалистическим учетам.