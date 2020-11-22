В Хабаровском крае из-за коронавируса полностью заблокировали одно из сел. Выезд из него запрещен всем жителям, полностью приостановлена деятельность всех фирм и предприятий, закрыты точки общепита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. Село Чумикан расположено почти в 700 км от Хабаровска. Там проживают около 1100 человек. Карантин будет действовать до поступления особого распоряжения властей.
2020-11-22T04:12:35+03:00
2020-11-22T04:12:35+03:00
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04:12, 22 ноября 2020
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