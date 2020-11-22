В Хабаровском крае из-за коронавируса полностью заблокировали одно из сел. Выезд из него запрещен всем жителям, полностью приостановлена деятельность всех фирм и предприятий, закрыты точки общепита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. Село Чумикан расположено почти в 700 км от Хабаровска. Там проживают около 1100 человек. Карантин будет действовать до поступления особого распоряжения властей.