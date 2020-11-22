Результаты парламентских выборов в Грузии пришлось публиковать в альтернативной форме из-за сбоя сайта Центризбиркома

Результаты второго тура парламентских выборов в Грузии пришлось публиковать в альтернативной форме из-за сбоя сайта Центризбиркома. Причины сейчас выясняются, сообщила пресс-служба ЦИК. Как передает издание «Sputnik Грузия», ранее на сайте комиссии появились предварительные данные парламентских выборов, согласно которым кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одержали победу, набрав более 100% голосов. У одного из них результат составил 154%. Спустя несколько минут эти данные были удалены.

Согласно последним неопровергнутым данным, во всех 17 округах победу одержала правящая партия, в которой каждый кандидат набрал не менее 85% голосов. Больше всех у Ираклия Чиковани. В округе Зугдиди за него проголосовали 94% избирателей.