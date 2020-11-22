День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне, объявлен сегодня в Армении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. С соответствующим предложением выступили президент Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй. Как сообщило Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с начала боевых действий 27 сентября погибли свыше 1 630 военнослужащих. В свою очередь министр здравоохранения Арсен Торосян заявил о более чем 2 400 погибших, которые прошли судмедэкспертизу. По данным армянской стороны, еще не все внесены в списки потерь военного ведомства.
2020-11-22T04:10:27+03:00
2020-11-22T04:10:27+03:00
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04:10, 22 ноября 2020
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