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04:07, 22 ноября 2020

США выходят из Договора по открытому небу

США выходят из Договора по открытому небу. Сегодня истекает полгода с момента, как Вашингтон уведомил других участников о намерении покинуть соглашение. Свою позицию США объяснили тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Россия отвергает обвинения.
Договор был заключен в 1992 году между 27 государствами — членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас в соглашении участвуют 34 страны. Согласно документу, они могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.



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