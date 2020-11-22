Даниил Медведев победил Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин Даниил Медведев победил испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. Встреча продлилась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3 в пользу российского спортсмена. 24-летний Медведев впервые в карьере вышел в финал итогового турнира АТР. Также он впервые обыграл Надаля. В прошлом году россиянин уступил испанцу в финале серии «Мастерс» в Монреале, в финале Открытого чемпионата США и в матче группового этапа прошлого розыгрыша Итогового турнира. В финале российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом, который обошел серба Новака Джоковича. Решающий матч запланирован на воскресенье.
2020-11-22T03:09:06+03:00
2020-11-22T03:09:06+03:00
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03:09, 22 ноября 2020
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