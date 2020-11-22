В Белом Доме раскрыли подробности выступления президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати, который прошел в формате видеоконференции. Согласно официальному заявлению, Трамп рассказал о рекордно быстрых темпах разработки вакцины в стране и новаторских методах лечения коронавируса. Он также отметил необходимость совместной работы стран G20 для восстановления экономики и создания рабочих мест по мере преодоления пандемии. Американский лидер подчеркнул, что США успешно мобилизовали все ресурсы для разрешения данного кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус.
2020-11-22T03:06:28+03:00
2020-11-22T03:06:28+03:00
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03:06, 22 ноября 2020
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