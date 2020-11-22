В Белом Доме раскрыли подробности выступления президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати, который прошел в формате видеоконференции. Согласно официальному заявлению, Трамп рассказал о рекордно быстрых темпах разработки вакцины в стране и новаторских методах лечения коронавируса. Он также отметил необходимость совместной работы стран G20 для восстановления экономики и создания рабочих мест по мере преодоления пандемии. Американский лидер подчеркнул, что США успешно мобилизовали все ресурсы для разрешения данного кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус.