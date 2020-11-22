Дистанционное обучение старшеклассников в Москве продлено до 6 декабря. Указ мэра Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии. Градоначальник отметил, что при общем росте заболеваемости COVID-19 этот показатель среди школьников 6-11 классов остается на одном уровне. Кроме того, стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет. По мнению Собянина, это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение с 19 октября. Действие льготного проезда в общественном транспорте для них приостановлено.
2020-11-22T03:05:31+03:00
2020-11-22T03:05:31+03:00
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03:05, 22 ноября 2020
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