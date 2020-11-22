Полиция начала проверку после сообщений о стрельбе в центре Москвы. Инцидент произошел около кафе на Рочдельской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина, который по предварительным данным начал стрельбу, также находится на месте происшествия. О стрельбе на Рочдельской также сообщил РЕН.ТВ. Очевидцы рассказали телеканалу, что звуки выстрелов доносились из припаркованного автомобиля Gelandewagen. По словам прохожих, мужчина высунулся их окна машины и сделал несколько выстрелов в воздух. После этого на место прибыли сотрудники полиции и его задержали.