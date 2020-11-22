Баку обвиняет Ереван в активном использовании иностранных наемников в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе встречи с министром обороны России Сереем Шойгу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, есть многочисленные фото— и видеодокументы, паспорта иностранных граждан, в частности, США, Франции, Ливана, Канады, Грузии и других. Глава государства назвал это недопустимым. Алиев также утверждает, что Армения грубо нарушала гуманитарные нормы, подвергая ежедневной бомбардировке некоторые населенные пункты Азербайджана.

Ранее Армения обвиняла Азербайджан в привлечении наемников из Сирии. Премьер-министр Никол Пашинян тоже говорил о наличии исчерпывающих доказательств.