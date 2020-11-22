«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы в Ларнаку. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик. Регулярные авиаперевозки на Кипр, приостановленные из-за коронавируса, до сих пор запрещены. Из сообщений «Аэрофлота» следует, что он будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров. В их числе граждане этих стран, владельцы вида на жительство и «некоторые другие категории по специальным разрешениям властей».
2020-11-22T02:10:24+03:00
2020-11-22T02:10:24+03:00
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02:10, 22 ноября 2020
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