«Аэрофлот» увеличивает с частоту полетов на Мальдивы. Рейсы будут выполняться из Москвы в Мале семь раз в неделю. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может меняться. Россия в сентябре разрешила возобновить регулярные рейсы на Мальдивы, приостановленные в марте из-за COVID-19.