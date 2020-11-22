«Аэрофлот» увеличивает с частоту полетов на Мальдивы. Рейсы будут выполняться из Москвы в Мале семь раз в неделю. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может меняться. Россия в сентябре разрешила возобновить регулярные рейсы на Мальдивы, приостановленные в марте из-за COVID-19.
2020-11-22T02:09:40+03:00
2020-11-22T02:09:40+03:00
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02:09, 22 ноября 2020
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