Лидеры G20 намерены финансировать справедливое распределение по миру вакцин, медикаментов и тестов на коронавирус

Лидеры стран Группы двадцати намерены финансировать справедливое распределение по всему миру вакцин, медикаментов и тестов на коронавирус. Это необходимо, чтобы помощь получили и более бедные страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике онлайн-саммита G20. Кроме того, мировые лидеры намерены заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем.
2020-11-22T02:08:20+03:00
2020-11-22T02:08:20+03:00
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02:08, 22 ноября 2020
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