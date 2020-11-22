В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице превысило 8300, сообщает оперативный штаб. Последний суточный показатель заражений COVID-19 стал новым рекордом с начала пандемии – выявлено свыше 7100 новых случаев. За день были госпитализированы более 1,5 тысяч пациентов, на ИВЛ, по данным штаба, в столичных больницах находятся свыше 400 человек. Общее число заболевших в Москве — более 547 тысяч, свыше 400 тысяч из них выздоровели.

Всего в России COVID-19 выявили у более чем 2 миллионов человек. Почти 25 тысяч новых заболевших за последние сутки — это максимум с начала пандемии. Общий показатель смертей от коронавируса, по данным штаба, превысил 35 700, более 460 за последние сутки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несмотря на высокие показатели числа госпитализированных, ситуация с COVID-19 в городе остается управляемой.