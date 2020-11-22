В Ингушетии родителей жениха будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения свадебными кортежами и стрельбу

В Ингушетии родителей жениха будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения водителями машин в составе свадебного кортежа и стрельбу из боевого или охолощенного оружия. Соответствующую общественную резолюцию приняло духовенство республики, сообщает «Интерфакс». Решено, что ответственность за сторону невесты несет организатор свадебного мероприятия. Он должен включить в состав кортежа ответственного представителя, который немедленно остановит машины в случае опасного вождения «или примыкания» других автомобилей. Кроме того, свадебный кортеж сократили до четырех машин. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, деньги переведут в пользу малоимущих.

Ингушские богословы и имамы мечетей всех населенных пунктов республики решили заняться вопросом предотвращения аварий с участием свадебных кортежей в начале сентября. Поводом стало ДТП, жертвами которого стали три человека.