В Сан-Паулу демонстранты напали на супермаркет Carrefour после того, как двое охранников до смерти избили чернокожего

В бразильском городе Сан-Паулу демонстранты напали на супермаркет сети Carrefour после того, как двое охранников до смерти избили чернокожего. По данным местных СМИ, протестующие забросали магазин камнями и разгромили его изнутри. Видеозапись c места событий опубликовал бразильский телеканал G1. На кадрах видно, как люди разбрасывают продукты и поджигают прилавки. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Полиция пока не вмешивается в ситуацию.

Спровоцировавший протесты инцидент произошел 20 ноября в одном из супермаркетов Carrefour в Порту-Алегри. Двое охранников напали на 40-летнего мужчину, когда у него возник конфликт с одной из посетительниц. Медики сообщили, что мужчина скончался от удушья. После того, как очевидцы опубликовали в соцсетях видео произошедшего, руководство Carrefour извинилось за случившееся, пообещало уволить всех причастных и оказать необходимую помощь семье погибшего.