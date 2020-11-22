В Париже и еще двух десятках городов Франции прошли манифестации против принятия закона о «глобальной безопасности». Документ, который на этой неделе начали рассматривать в парламенте, предусматривает расширение полномочий полиции и жандармерии, а также запрет на распространение фото— и видеоизображений сотрудников правоохранительных органов. Нарушителям грозит штраф до 45 тысяч евро и тюремное заключение до 1 года. Эта мера вызвала критику всех ведущих французских СМИ, а также журналистских профсоюзов и правозащитных организаций. Они призвали сограждан выйти на митинг – уже второй за неделю. В акции Париже, по оценкам «Новой газеты», приняли участие около 20 тысяч человек. Митингующие начали кидать в полицейских фаеры и камни. Те в ответ применили водометы. Помимо французской столицы, митинги прошли в Марселе, Лилле, Монпелье, Руане и других городах.
2020-11-22T01:09:24+03:00
2020-11-22T01:09:24+03:00
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01:09, 22 ноября 2020
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