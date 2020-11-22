Правящая партия в Грузии побеждает во всех 17 округах во втором туре парламентских выборов. Кандидаты от «Грузинской мечты — Демократической Грузии» набирают порядка 90 и более процентов голосов. Больше всех 94% набирает Ираклий Чиковани в городе Зугдиди. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК после обработки данных от 30% до 90% избирательных участков. Между тем, в работе сайта Центризбиркома произошел сбой, поэтому, как сообщила комиссия, результаты приходится публиковать в альтернативной форме.
2020-11-22T01:08:12+03:00
2020-11-22T01:08:12+03:00
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01:08, 22 ноября 2020
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