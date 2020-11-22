США, как ожидается, сегодня выйдут из Договора по открытому небу. 22 ноября истекает полгода с момента, как Вашингтон уведомил других участников о намерении покинуть соглашение.
Договор был заключен в марте 1992 года между представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас в соглашении участвуют 34 страны. В рамках договора они могут выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото— и видеосъемку. О выходе из договора президент США Дональд Трамп объявил 21 мая.
США, как ожидается, сегодня выйдут из Договора по открытому небу
США, как ожидается, сегодня выйдут из Договора по открытому небу. 22 ноября истекает полгода с момента, как Вашингтон уведомил других участников о намерении покинуть соглашение.