США, как ожидается, сегодня выйдут из Договора по открытому небу. 22 ноября истекает полгода с момента, как Вашингтон уведомил других участников о намерении покинуть соглашение.

Договор был заключен в марте 1992 года между представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас в соглашении участвуют 34 страны. В рамках договора они могут выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото— и видеосъемку. О выходе из договора президент США Дональд Трамп объявил 21 мая.