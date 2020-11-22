Соединенные Штаты Америки вышли из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп принял решение еще полгода назад, в мае, но тогда было объявлено о том, что в силу оно вступит через полгода, то есть 22 ноября. Договор объединил 23 страны и был подписан в 1992 году как отражение доверия, которое тогда существовало между стратегическими оппонентами. Он предусматривал взаимные наблюдательные полеты авиации двух стран над территорией партнера, чтобы убедится, что никаких военных приготовлений нет. Сейчас и в России, и в США считают, что в законном праве их ограничивают. Американцам не понравилось, что им запретили наблюдать регион, где проходят военные учения, а также над городом, в котором развертывают ядерное оружие. Российская сторона жаловалась на ограничения полетов над Гавайскими островами и ряд других затруднений. Кроме того, современные спутники дают больше информации, чем самолеты слежения.

В настоящее время к договору по открытому небу присоединилсь 35 страны. Киргизия подписала документ, но пока не ратифицировала его.