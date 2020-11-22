В Армении 22 ноября, объявлено днем памяти солдат, погибших в Карабахе

Поминальную церемонию в этот день проведет в Эчмиадзине Католикос всех армян Гарегин Второй. Службы пройдут во всех храмах.

В регионе до сих пор случаются единичные вооруженные столкновения, и гарантировать спокойствие на долгий срок нельзя. Такое мнение «Эху Москвы» высказал армянский политолог Александр Искандарян.

Стороны, имеющие отношение к конфликту, должны доработать документ о перемирии и конкретизировать некоторые моменты, добавил Александр Искандарян.

Между тем, попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.