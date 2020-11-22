Очередной большой оппозиционный марш планируется сегодня в Минске

Новый митинг на этот раз получил название «Жыве Беларусь» — это один из главных девизов, которые звучат на подобных шествиях. В оппозиционных телеграм-каналах распространяются призывы к премьер-министру, спикеру Палаты представителей и главе Мингорисполкома встретиться с демонстрантами на площади Независимости в центре Минска. Именно там находятся здания всех трех органов власти. Аналогичные требования адресуются и к властям других городов Белоруссии. Остаются и прежние – отставка президента страны Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов. Предыдущая акция в Минске была посвящена памяти погибшего после избиения местного жителя Романа Бондаренко. Митинг тогда практически сразу был разогнан силовиками с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Протестные акции в Белоруссии, связанные с итогами президентских выборов, не утихают уже около 3,5 месяцев. Их участники не признают победу Александра Лукашенко с объявленным Центризбиркомом результатом в 80%.