Полиция Краснодара проводит проверку по факту потасовки сотрудников ДПС с подростками. Видео с дракой, как передает РИА «Новости», попало в местные телеграм-каналы. На записи несколько сотрудников ДПС скручивают подростков, которые активно сопротивляются. Видео сопровождается нецензурной бранью. Местное управление МВД отмечает, что некоторые молодые люди состоят на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
2020-11-21T23:06:08+03:00
2020-11-21T23:06:56+03:00
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23:06, 21 ноября 2020
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