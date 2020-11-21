Полиция Краснодара проводит проверку по факту потасовки сотрудников ДПС с подростками. Видео с дракой, как передает РИА «Новости», попало в местные телеграм-каналы. На записи несколько сотрудников ДПС скручивают подростков, которые активно сопротивляются. Видео сопровождается нецензурной бранью. Местное управление МВД отмечает, что некоторые молодые люди состоят на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних.