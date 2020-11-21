Суд во Владимирской области арестовал местного жителя Дмитрия Копылова

Его обвиняют в том, что он в сентябре похитил семилетнего ребенка и два месяца удерживал его в своем доме. Копылов обвиняется в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера. В постановлении суда, как отмечает ТАСС, Копылов назван «психически нездоровым».

Первоклассник мальчик пропал без вести 28 сентября. 20 ноября стало известно, что ребенок найден. В пятницу подозреваемый в похищении был задержан. В МВД позже рассказали, что найти злоумышленника помог Интерпол, получивший информацию о публикациях в теневом сегменте интернета о мужчине, удерживающем у себя дома школьника.