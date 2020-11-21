Россия готова предоставить нуждающимся странам свои вакцины от COVID-19. Об этом на саммите G20 заявил Владимир Путин. По мнению президента России, препараты для иммунизации должны быть всеобщим общественным достоянием. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших коронавирусной инфекцией, более 1,3 млн скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.