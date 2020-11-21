В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 8308. Об этом сообщает Оперативный штатб.
2020-11-21T23:03:59+03:00
2020-11-21T23:04:02+03:00
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23:03, 21 ноября 2020
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