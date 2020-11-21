Гендиректор ВОЗ призвал страны G20 занять лидирующие позиции в укреплении солидарности в борьбе с пандемией

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал страны G20 занять лидирующие позиции в укреплении солидарности в борьбе с пандемией коронавируса. Выступая на онлайн-саммите G20, он напомнил о большом значении международной инициативы «Акт-акселерейтор», направленной на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от коронавируса, тестам и терапевтическим средствам. Гебрейесус призвал выделить на эти цели до конца года 4,5 млрд долларов.