Гендиректор ВОЗ призвал страны G20 занять лидирующие позиции в укреплении солидарности в борьбе с пандемией

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал страны G20 занять лидирующие позиции в укреплении солидарности в борьбе с пандемией коронавируса. Выступая на онлайн-саммите G20, он напомнил о большом значении международной инициативы «Акт-акселерейтор», направленной на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от коронавируса, тестам и терапевтическим средствам. Гебрейесус призвал выделить на эти цели до конца года 4,5 млрд долларов.
2020-11-21T23:02:28+03:00
2020-11-21T23:02:28+03:00
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23:02, 21 ноября 2020
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