Австриец Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в полуфинале итогового турнира АТР в Лондоне. В другом полуфинале сегодня позднее сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Призовой фонд соревнований составляет почти 6$ млн.