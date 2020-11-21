Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Москве. Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова четырежды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Второе место заняла Алена Косторная, третье — Анастасия Гулякова.
2020-11-21T22:13:27+03:00
2020-11-21T22:13:27+03:00
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22:13, 21 ноября 2020
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