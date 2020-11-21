Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Москве. Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова четырежды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Второе место заняла Алена Косторная, третье — Анастасия Гулякова.