«Спартак» и «Зенит» потеряли очки в субботних матчах чемпионата России по футболу.

Центральным матчем тура считалось московское дерби «Спартак» – «Динамо». На этот раз оно было посвящено Константину Бескову, сыгравшему огромную роль в истории обеих команд. На неделе выдающемуся футболисту и тренеру исполнилось 100 лет. Матч соответствовал афише. Скопинцев вывел «Динамо» вперед под занавес матча. «Спартак» неожиданно отыгрался после сольного похода Романа Зобнина 1-1. «Зенит» дважды выходил вперед в Грозном после ударов Кузяева и Ловрена, однако «Ахмат» всякий раз сравнивал счет. Дубль сделал Бериша 2-2. Питерский клуб после удаления доигрывал матч в меньшинстве, равно как и «Локомотив», который все же победил Арсенал. Единственный гол забил Миранчук с пенальти. После серии неудач «Краснодар» все же победил «Тамбов» 1-0. Возможно, южанам отчасти помогли финансовые трудности соперника. Клуб должен футболистам крупные суммы.

В воскресенье свой матч с «Сочи» сыграет ЦСКА. В случае победы армейцы единолично возглавят таблицу.