Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Лавров: Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Карабаху неприемлемы
Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.