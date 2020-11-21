Лавров: Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Карабаху неприемлемы

Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.