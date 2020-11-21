Владимир Путин пообещал обеспечить российской вакционой против коронавируса все нуждающиеся в ней страны. Российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, в России разворачивается их производство, заявил президент страны, выступая на саммите виртуальном G20. Массовую вакцинацию от коронавируса в РФ планируют запустить в течение двух недель , сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Между тем Китай на фоне пандемии предложил создать единый международный механизм т.н. сертификатов здоровья со взаимным признанием в разных странах. С инициативой выступил на форуме G20 председатель КНР Си Цзинпинь. Как передает Xinhua, по замыслу Си Цзинпиня, механизм должен быть основан на результатах теста на нуклеиновую кислоту и использовать общепринятые QR-коды.