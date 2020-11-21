Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал прекращение США надзора за американским гражданином Джонатаном Поллардом. Он провел 30 лет в тюрьме в американской тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу еврейского государства и был условно-досрочно освобожден в 2015 году. По словам Нетаньяху, он ожидает, что Поллард в скором времени прибудет в Израиль.

Поллард был освобожден при условии, что в течение пяти лет он не сможет покидать территорию США, давать интервью, а также пользоваться интернетом. Израиль открыто признал Полларда своим агентом и предоставил ему гражданство в 1995 году.