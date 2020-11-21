Московские центральные диаметры за год своей работы сэкономили пассажирам более 1,5 млрд рублей. Об этом на своей странице во ВКонтакте пишет мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, по диаметрам D1 и D2 за это время проехали более 130 млн пассажиров. Собянин подчеркнул, что строительство МЦД будет продолжено.