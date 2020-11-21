Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с метеоспутником нового поколения. Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Многоразовая первая ступень носителя совершила успешную посадку на наземную площадку. Космический аппарат Sentinel-6 предназначен для отслеживания уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий.